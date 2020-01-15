شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم تقرير للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن إيران ستكون قادرة على انتاج قنبلة نووية بنهاية العام الجاري، ذلك وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي نشرت تفاصيل التقرير الذي تطرق إلى خطر السلاح النووي والنفوذ العسكري لإيران في المنطقة.

وقدرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن إيران ستكون قادرة على الحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب لإنتاج قنبلة نووية بنهاية هذا العام.ونقلت الصحيفة، الأربعاء، عن الاستخبارات تقديرها أن إيران ستمتلك بنهاية عام 2020 أربعين كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% المطلوب لانتاج قنبلة ذرية واحدة.

وحتى اللحظة وبحسب المعلومات المتوافرة لدى الاستخبارات، فإن طهران عند نقطة تخصيب تبلغ 4%، في حين أنها ستصل إلى نسبة 20% عند منتصف العام، ما يمثل 70% من عملية انتاج القنبلة.ومن ثم فبحلول بنهاية العام تستطيع إيران الوصول إلى كامل كمية اليورانيوم المخصب التي تحتاجها.

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ووفقا لمقتطفات نقلها موقع يورونيوز، فإن هذا الاستحواذ بحسب التقديرات لن يكون سوى البداية، حيث أن الخطوة القادمة ستكون إنتاج صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية حربية.ويقول التقرير إن إيران لا تمتلك مثل هذه الصواريخ في المرحلة الحالية، وليس لديها القدرات البحثية للمضي بالمشروع، وعلى هذا الأساس يُعتقد أن الإيرانيين يحتاجون إلى سنتين على الأقل من التطوير والانتاج للوصول إلى هذه القدرة.

تأتي هذه التقديرات في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وحمل طهران على تطبيق كافة التزاماتها في إطاره.ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المكلف بالإشراف على آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني كل الدول المشاركة في الاتفاق بينها إيران، إلى الحفاظ على الاتفاق.