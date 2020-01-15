شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فنى فى منظومة إدارة البطاقات بمكاتب التموين والحل خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى إطار الحرص على التواصل مع المواطنين، فإن الوزارة تُعلن أن هناك عطل فنى فى نظام "منظومة إدارة البطاقات" داخل المكاتب التموينية، نتيجة تعطل خطوط الربط بين سنترال مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربى ومكاتب التموين وجارى العمل على حل المشكلة خلال ساعات.

وتهيب بالمواطنين المترددين على مكاتب التموين للحصول على أى خدمة خاصة ببطاقة التموين، التفضل بتقديم الطلب للموظف المختص داخل المكتب وفقاً للاستمارة الورقية الخاصة بذلك لحين الانتهاء من إصلاح العطل الفنى، ومن ثم يقوم مكتب التموين بتسجيل كافة الطلبات على النظام إلكترونياً.

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كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ89 مليار جنيه.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مناقصة رقم 4 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد ادنى 3000 طن زيت صويا 2000 طن زيت عباد والتوريد خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس 2020 وان جلسة فض المظاريف وجلسة البت يوم الخميس المقبل على ان يتم طرحة على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الوزارة ، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر الجارى الجارى من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيه.

