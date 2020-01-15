شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبدأ تصدير الرمان لـ"بكين".. والبرتقال بالمركز الأول فى السوق الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن مصر احتلت المركز الأول من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار، فضلاً عن تصدير منتجات أخرى مثل العنب والبلح، مضيفا أنه خلال هذا العام 2020 سوف يشهد بداية تصدير الرمان المصرى، إلى الأسواق الصينية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبى، متابعا أنه تم تصدير أكثر من مليون و700 ألف طن موالح إلى مختلف دول العالم خلال عام 2019، كما سجلت الصادرات الزراعية المصرية اعلي معدل لها، حيث تخطت حاجز الخمسه ونصف مليون طن خلال العام، مما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للتصدير أو للسوق المحلى.

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جدير بالذكر، أن البرتقال المصرى يعتبر من أجود أصناف البرتقال فى العالم كما أن مصر تعتبر من أكبر الدول المصدرة له فى العالم وفد تم فتح السوق النيوزيلاندى أمام البرتقال المصرى، كما يتم للتفاوض حالياً من أجل فتح أسواق البرازيل والأرجنتين وبعض دول شرق آسيا أمام الموالح المصرية.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أن موسم الصادرات شهد طفرة كبيرو وإقبالا ملحوظًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، التى ساهمت فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التى تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.