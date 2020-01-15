شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد للحظة مقتل ركاب الطائرة الأوكرانية بصاروخين من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقطع فيديو جديد للحظة استهداف الحرس الثورى الإيرانى لطائرة أوكرانية فجر الأربعاء الماضى، ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكب.

وبحسب مقطع الفيديو، تم استهداف الطائرة بصاروخين من قبل منظومة الدفاع الجوى الإيرانية التابعة للحرس الثورى، واعترف قادة اللحرس الثورى باستهدافها عن طريق الخطأ بعد أن شخصها الدفاع الجوى صاروخ كروز.

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وأعلنت السلطات القضائية في إيران الثلاثاء شن حملة اعتقالات ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، بينما دخلت الاحتجاجات المنددة بالحادث المأساوي في إيران يومها الرابع أمس.

والطائرة من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، تحطمت فيما يشهد الشرق الأوسط فترة توتر خطير بعدما أطلقت إيران صواريخ استهدفت القوات الأمريكية في العراق.

وبدوره كشف وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستيكو، عن اجتماع فى العاصمة البريطانية لندن غدا الخميس، لمناقشة قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا أن المؤتمر سيبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران وقضية التعويضات لذوي الضحايا، وانتقد الوزير الأوكرانى التصريحات الإيرانية التى زعمت بأن الطائرة حلقت فوق موقع عسكرى حساس، قائلا: "تصريح إيران بأن الطائرة المنكوبة حلقت قرب موقع عسكرى حساس "سخيف".