شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: ختام فعاليات معرض ديارنا اليوم.. والمبيعات 6 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم فعاليات معرض «ديارنا»، الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، مساء اليوم، وذلك بعد فعاليات واسعة استمرت 21 يوما بدءا من 26 ديسمبر الماضي، في سلسلة من العروض والأنشطة المختلفة والمعروضات اليدوية والتراثية المتميزة.

واستعرضت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول فعاليات المعرض الذي شهد إقبالا واسعا للأسر المصرية الراغبة في اقتناء المنتجات اليدوية ذات التصميمات المبتكرة والتراثية المستوحاة من البيئة الأصيلة، موضحًا أن إجمالي المبيعات بلغ 6 ملايين جنيه.

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جدير بالذكر أن محافظة الفيوم كانت ضيف شرف المعرض، كما تم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

ويعد معرض «ديارنا» أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر ليضم منتجات أكثر من 540 عارضاً من مختلف المحافظات، بمعروضات تضم الصناعات اليدوية من أشغال النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج والمفروشات وغيرها من المنتجات التراثية.

وتضمن المعرض الأنشطة الفلكلورية وعروضا حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية، كما تم تخصيص منطقة للأطفال، ويعد المعرض في هذه الدورة صديقًا للبيئة، حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها أو الأدوات المستخدمة في المعرض.