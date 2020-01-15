شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، حيث يؤدي طلبة الشهادة الابتدائية مادة القرآن الكريم، ويؤدي طلبة الشهادة الإعدادية مادتي الفقه واللغة العربية الورقة الأولي (نحو وصرف).

وأكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، أن عدد طلبة الشهادة الابتدائية يبلغ 612 طالبا وطالبة، موزعين على 20 لجنة على مستوى المحافظة، بينما عدد طلبة الشهادة الإعدادية 560 طالبا وطالبة موزعين على 25 لجنة على مستوى المحافظة.

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان المنطقة الأزهرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية بمختلف الإدارات الأزهرية لمتابعة سير وانتظام الامتحانات والتأكد من انتظام اللجان، وحل المشكلات الطارئة.

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وفي سياق متصل، انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول «نصف العام» للشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ الخميس 16 يناير الجاري.

وأكد حسين سلامة عراده، وكيل المديرية، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية على مستوي المحافظة يبلغ 9 آلاف و343 طالبا وطالبة.

وأشار خلال لقائه رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بديوان عام المديرية، بحضور حمزة رضوان مدير عام التعليم العام ويسرى جاسر مدير عام إدارة العريش التعليمية وعاطف عبدالمنعم رئيس لجنة النظام والمراقبة، إلى ضرورة اتباع التعليمات والقواعد الأساسية الخاصة بالامتحانات.

وشدد على ضرورة التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ومتابعة العمل لحظة بلحظة وحل أي مشكلة وقت حدوثها على مستوى اللجان الامتحانية.