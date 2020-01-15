شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح قاعدة «برنيس» العسكرية الأكبر بمنطقة البحر الأحمر (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء قاعدة «برنيس»، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، ويشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر «2020»، وذلك وذلك بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

Advertisements

وحضر الافتتاح، رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة، فضلا عن عدد من ضيوف مصر من الدبلوماسيين.

وبدأت مراسم الاحتفال بعزف الموسيقي العسكرية، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.