شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى لـ"الخليج 365": تركيا تدعم الإرهابيين بالسلاح والمدرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن نية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشكيل لجنة من 40 شخصية تتولى هيكلة المجلس الرئاسي الليبي، وتشكيل حكومة وحدة جديدة، مؤكدا أن البعثة الأممية ستتولى اختيار 14 شخصية على أن يختار مجلس النواب 13 شخصية ومجلس الدولة مثلهم.

أكد صالح فى حوار لـ"الخليج 365" ينشر بعد قليل أن بنود الاتفاق الروسي عبارة عن مبادرة روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار غير محددة الإطار الزمني، مؤكداً رفضه والمشير حفتر مشاركة تركيا في هذه المبادرة، موضحا أن بنود المبادرة الروسية شملت أيضا ضرورة وقف إطلاق النار بدون شروط، وتجميد خطوط التماس الفعالة للجانبين ووقف الأعمال القتالية، تشكيل فرق عمل للتسوية السياسية وحل المسائل العالقة بين الأطراف.

وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى بنود مبادرة موسكو الأخيرة لوقف إطلاق النار شملت عدة بنود وهى التأكيد على الالتزام بسيادة ليبيا واستقلاليتها وسلامة أراضيها وبمبادئ الأمم المتحدة، وأنه لا حل عسكرى للنزاع الليبى وكان لنا ملاحظة أن الحل العسكرى مع الإرهابيين مشروع، والقيام بحوار ليبى – ليبى لحل المشكلات العالقة، محاربة الإرهاب وتجارة البشر، مشيرا إلى أن المبادرة شملت مبادرات أخرى منها وقف الأعمال القتالية بدون شروط، تجميد خط التماس القتالى للجانبين المتحاربين مع وقف كافة الأعمال الهجومية، تشكيل فرق عمل بهدف الوضع فى الإطار التفاوضى لوسائل التسوية السياسية الليبية وحل المسائل الإنسانية وإعادة اعمار الاقتصاد الوطنى.

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شدد على أن رفض التوقيع على مبادرة روسيا بسبب اشراف تركيا على البيان وحضور وزيرى الدفاع والخارجية التركيين إلى موسكو، والسبب الآخر البند الوارد بأنه لا حل عسكرى وضرورة وقف إطلاق النار والحقيقة الجيش الليبى لا يوقف إطلاق النار مع ميليشيات إجرامية وجماعات إرهابية، مضيفا "كيف يعقل المطالبة بوقف إطلاق النار، ورفضنا التأكيد على وقف إطلاق النار بصفة عاجلة ودائمة."

ولفت إلى أن الهدنة في المنطقة الغربية هشة وأنهارت فعليا فى اليوم الثانى عقب إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس والقتال الآن مستمر لأن الميليشيات المسلحة لم تلتزم والسراج ليس لها سلطة على هذه الجماعات.

وأوضح أن مصر حاولت كثيرا توحيد صفوف الجيش الوطنى الليبى وهو قائم بالفعل ومن يريد الالتحاق فليشارك، مؤكدا أن فائز السراج مرفوض شكلا وموضوعا والأمم المتحدة مقتنعة أن الرجل انتهت ولايته، ومن المقرر تشكيل مجلس رئاسى جديد يمثل الأقاليم الثلاثة حتى يكون هناك مرشحين ممثلين عن كافة الأقاليم.