شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البيئة تنجح فى إعادة اطلاق 8 تماسيح لبيئتها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة البيئة فى اعادة اطلاق 8 تماسيح الى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة وفريق وحدة التماسيح وشرطة البيئة والمسطحات وبحضور عدد من الخبراء والمختصين بالتنوع البيولوجى والحياة البرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحماية التنوع البيولوجى والتصدى لمحاولات الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، أصدرته وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، انه تم معاينة التماسيح وإجراء كافة القياسات المطلوبه عليها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عمليه الإطلاق.



البيئة تطلق 8 تماسيح لبيئتها الطبيعية (1)



البيئة تطلق 8 تماسيح لبيئتها الطبيعية (2)



البيئة تطلق 8 تماسيح لبيئتها الطبيعية (3)



البيئة تطلق 8 تماسيح لبيئتها الطبيعية (4)

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وذلك فى إطار جهود الوزارة فى تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة الى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وكذلك اتفاقيه سايتس .

وكان قد تم ضبط التماسيح المذكورة خلال حملة تفتشية للوزارة بمنطقة الهرم على محلات بيع الحيوانات الاسبوع الماضى بالمخالفة للقانون حيث تم توفير الرعاية البيطرية لهم حتى تم الاطلاق، واسفرت الحملة عن ضبط عدد 20 حيوان برى تمثل عدد 8 تماسيح و5 سلاحف وعدد 2فزان ذهبى بالاضافة الى 4 نسناس عبلنج ووعدد 1عقاب امبراكور وذلك بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك المخالف والتحفظ علي المضبوطات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وتولى وزارة البيئة اهتمام كبير بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي، وذلك من خلال إجراء حملات مكبرة على محلات بيع الحيوانات الأليفة للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية بمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة

وتهدف الحملة الى التعريف بالانواع البرية المهددة بالانقراض ودورها فى الحفاظ على التوازن البيئى بالإضافة إلى القيمة البيولوحية لتلك الحيونات والتى لا تقدر بثمن.