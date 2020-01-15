شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة برنيس العسكرية..المقاتلات الحربية والغواصات الجديدة تشارك فى الاحتفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بعد قليل، قاعدة برنيس العسكرية فى جنوب البحر الأحمر، وهى القاعدة الأحدث فى سلسلة القواعد العسكرية المصرية، التى تتماشى مع التوجهات الجديدة فى خطة التطوير والتحديث للجيش المصرى.

فيما يشهد الرئيس السيسى، فعاليات المناورة قادر 2020، والتى يشارك فيها العديد من القطع الجديدة التى انضمت للجيش المصرى، خلال الفترة الماضية، ومنها المقاتلات الحربية والمروحيات مثل الكاموف الروسية، وكذلك طائرات f16 ، وطائرات الرفال، كما تظهر الغواصات المنضمة حديثا للقوات البحرية المصرية، ومن بينها الغواصة الألمانية تايب 209 ، وعدد من لنشات الصواريخ والفرقاطات والجويند.

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وتضم المناورة قادر 2020، عددا كبيرا من منظومات التسليح فى الجيش المصرى، والتى تظهر خلال فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، ومن بينها منظومات الدفاع الجوى، وبعض الأسلحة المتطورة فى تسليح الأفراد.

فيما شهدت الأيام الماضية فعاليات كثيرة حضرها الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك ضمن أنشطة المناورة قادر 2020، حيث قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة فى المناورة قادر 2020 على مختلف الإتجاهات، وتنفيذ عدد من طلعات الإستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة فى تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوى وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الأقتصادية فى مسرحى عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الإستراتيجى لقوات الصاعقة فى إتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية بإستهداف البؤر الإرهابية على كافة الإتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبى والبحث والإنقاذ.