شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مصر تصدر مليار قدم مكعب من الغاز يوميا لأوروبا بواقع 10 شحنات شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن مصر ستزيد الغاز المصدر إلى أوروبا إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة فى دمياط. وقال وزير البترول، إن مصر ستعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التى ستبحث عن النفط غرب المتوسط ونتحدث مع توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل. وأضاف أن مصر ستطرح مزيجا بين مزايدة واتفاق مباشر مع بعض الشركات للبحث والتنقيب عن النفط غرب المتوسط، موضحا أن إحدى دول اتفاق خط غاز "إيست ميد" دعتنا للمشاركة وفضلنا الانتظار وأوضح أن مصر تصدر مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع 10 شحنات شهريا، مضيفا أن مصر تتوقع أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية 30 مليار جنيه في 2019-2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البترول: مصر تصدر مليار قدم مكعب من الغاز يوميا لأوروبا بواقع 10 شحنات شهريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.