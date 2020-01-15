شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تدريب 40 عضوا من هيئة الإسعاف المصرية بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتور هانى الشيمى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية بالمكتب الثقافى المصرى فى طوكيو حول استقبال الدفعة الثانية من المسعفين وذلك ضمن برنامج رفع كفاءة العنصر البشرى للمسعفين تحت إشراف قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلم فى مصر.

وأشار التقرير إلى أن الوفد يضم 10 أعضاء من هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة، موضحا أن مدة البرنامج التدريبي للمسعفين شهرين؛ بهدف التدريب على أحدث طرق التعامل مع الإسعافات الأولية، وذلك في أكبر الجامعات اليابانية المتخصصة في هذا المجال وهي جامعة كوكشيكان.

وأضاف التقرير أن التدريب يعتمد بشكل كامل على النظام العملي في المستشفيات ومراكز الإسعاف المنتشرة في اليابان.

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ومن جانبه أوضح الدكتور هاني الشيمي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى المكتب الثقافي المصرى في طوكيو وافقت على تدريب حوالي 40 عضو من أعضاء هيئة الإسعاف المصرية؛ ليكونوا نواة لإنشاء الأكاديمية المصرية للإسعاف وذلك بالتعاون مع الجانب الياباني.

ولفت التقرير إلى أنه تم افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الثانية لبرنامج الإسعافات الأولية والطوارئ بحضور الدكتور هاني الشيمي، والدكتور هانم أحمد الملحق الثقافي بالمكتب الثقافى المصرى بطوكيو، والدكتور شوجي شيماز أكي مدير معهد الخدمات الطبية الطارئة والإنقاذ من الكوارث، والدكتور دتاناكا المسؤول عن البرنامج، وعدد من الأساتذة ممثلي جامعة كوكشيكان.

وأشار التقرير إلى أنه خلال فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية تم تعريف المتدربين بالبرنامج وأهدافه ومحتواه بشكل عام، كما قام الدكتور هانى الشيمى بإلقاء محاضرة للمتدربين؛ بهدف تعريفهم بقواعد الحياة في اليابان وكيفية التعامل في الحياة العامة، وفى ختام فعاليات اليوم تم إلقاء محاضرة حول المنظومة المتكاملة للخدمات الطبية الطارئة.