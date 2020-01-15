شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من حماية مدينة الطور من السيول منتصف العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد المهندس عبدالرحمن فريد- مدير عام الإدارة العامة للمياة الجوفية بجنوب سيناء عملية حماية مدينة الطور ضمن عمليات المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، حيث تم المرور على بحيرات أودية بدر ، ثمان،إسلا، أملاحه، الاعوج ، وتبين ان العمل جاري بالبحيرات، وجاري التجهيز لعمل الحواجز، وسيتم الانتهاء منها فى يوليو من العام القادم.

أوضحت وزارة الرى أن مشروعات الحماية من السيول تستهدف المساهمة في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه في ظل ندرة الموارد المائية المتاحة ، فضلا عن تحقيق تنمية زراعية خاصة في المناطق المستصلحة بالصحاري من خلال تنمية وحسن إدارة المخزون الجوفي السطحي والعميق ، والبحث عن مصادر جديدة من خلال استقطاب حصاد مياه السيول و الأمطار والتقييم الدوري للإمكانيات المائية ومشروعات المياه الجوفية ، فضلا عن رصد لإمكانيات الآبار الجوفية وحجم التصرفات المستغلة منها .

أشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية لمدينة نخل من أخطار السيول ( إنشاء حاجز توجيه وقناة صناعية) بهدف الحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.702 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%، واستكمال إنشاء 2 سد إعاقة بوادي زلجة بهدف حماية الوادي من أخطار السيول بتكلفة 13.677 مليون جنيه ، علاوة على الإنتهاء من عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من اخطار السيول / نويبع بهدف حماية المنطقتين من أخطار السيول بتكلفة 8.472 مليون جنيه، و إنشاء سد إعاقة بوادي فالق السهل بمدينة الغردقة زلجة بهدف حماية الوادي من أخطار السيول بتكلفة 16.629 مليون جنيه، و بحيرة صناعية بوادي الدرب بمدينة رأس غارب بالإضافة إلى حاجز توجيه بهدف الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بتكلفة 15.068 مليون جنيه.

وشملت المشروعات إنشاء (3) بحيرات إعاقة بوادي الحواشية لحماية مدينة رأس غارب بهدف حماية المدينة من أخطار السيول بتكلفة 48.599 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، و (2) سد و (4) بحيرات لحماية البنية الأساسية بمدينة الغردقة بهدف حماية المدينة من أخطار السيول بتكلفة 133.526 مليون جنيه و الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.

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كما تم الإنتهاء من عملية حماية منطقة البيضا بدهب بهدف الحماية من أخطار السيول بتكلفة 6.012مليون جنيه و عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من اخطار السيول / نويبع بهدف الحماية من أخطار السيول بتكلفة 8.472مليون جنيه .























