رسالة دكتوراه عن"الإجراءات الضريبية الموحدة وإمكانية تطبيقها في مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الباحث عيسي محمد مصطفي الشريف المدير العام بالضرائب علي درجة الدكتوراه من جامعة حلوان بعنوان"الإجراءات الضريبية الموحدة،ومدي إمكانية تطبيقها في مصر-دراسة مقارنة"..حيث تعد هذه الدراسة إحدي اللبنات الهامة نحو ثورة تشريعية في مجال التشريع الضريبي من أجل دفع المنظومة الضريبية المصرية لتحقيق نظام ضريبي فعال وكفء قائم علي العدالة والمساواة والحوكمة مستعينة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

جانب من مناقشة الرسالة جانب من مناقشة الرسالة تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور رمضان صديق أستاذ الاقتصادوالمالية العامة والعميد الأسبق بكلية الحقوق بجامعة حلوان،ومستشار وزير المالية"مشرفا ورئيسا"،والأستاذ الدكتور محمود مختار عبدالمغيث أستاذ ورئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق بجامعة حلوان"عضوا"،والأستاذ الدكتور محمد محمد عمران وكيل أول وزارة المالية ورئيس لقطاع القانون بمصلحة الضرائب المصرية سابقا"عضوا". Advertisements حضر المناقشة الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري،ونائب وزير المالية الأسبق الأستاذ عمر المنير ود محمود بكري رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع،والمستشار أبوبكر مروان رئيس محكمة شمال القاهرة،والأستاذ عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق،والأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان،وعدد كبير من الشخصيات،وجمهور غفير من أبناء حلوان،وأسرة الباحث.



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