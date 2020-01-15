شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : اليوم ختام فعاليات معرض ديارنا والمبيعات 6 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم مساء اليوم الاربعاء فعاليات معرض ديارنا والذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بارض المعارض بمدينة نصر
و استعرضت الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول فعاليات المعرض والذى شهد اقبالا واسعا للاسر المصرية الراغبه في اقتناء المنتجات اليدوية ذات التصميمات المبتكرة والتراثية المستوحاة من البيئة الاصيلة و اشار التقرير ان اجمالى المبيعات بلغ 6 مليون جنيه
ويعد معرض ديارنا والذى تقيمه وزارة التضامن الاجتماعى أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر ليضم منتجات أكثر من 540 عارضاً من مختلف محافظات مصر بمعروضات تضم الصناعات اليدوية من اشغال النحاس والمسنوجات والخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج والمفروشات وغيرها من المنتجات التراثية.
وتضمن المعرض الأنشطة الفلكلورية وعروضاً حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كما تم تخصيص منطقة للأطفال ويعد المعرض في هذه الدورة معرضاً صديق للبيئة حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها او الأدوات المستخدمة في المعرض.
وجديرا بالذكر ان محافظة الفيوم كانت ضيف شرف المعرض كمل تم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذو الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الاسر المنتجة
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