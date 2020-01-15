شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : فريق اطفال بلامأوي ينقذ طفلين من المنوفية وبني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى ، أن فريق عمل البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة بنى سويف نجح في اعادة دمج الأبن "ى.ر " البالغ من العمر ستة أعوام بأسرته مرة أخرى بعد أن لاذ بالفرار للشارع هرباُ من الأهمال الأسري.

وكان قدر تلقى فريق البرنامج بلاغاً يفيد بتداول مواقع التواصل الأجتماعى صورة لطفل بلا مأوى يجلس بأحد الشوارع فى حالة من الذعر ، على الفور أستجاب فريق البرنامج وتم عمل دراسة حالة أولية للأبن للتعرف على أهليته وأسباب نفوره من أسرته

ومن جانبه قام فريق الوحدة المتنقلة المكون من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بتوعية الطفل بمخاطر الشارع وقام بأصطحاب الأبن لعمل زيارة ميدانية للأسرة ، وتم التحدث مع الأسرة وتوعيتهم بأساليب التربية الحديثة وكيفية أحتضان الأبن ، على أن يتولى أخصائي ادارة الحالة التابع لفريق عمل البرنامج أستقرار الأبن داخل الاسرة

وفي نفس الاطار ورد لفريق عمل البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بمحافظة المنوفية بلاغاً اخر يفيد بوجود طفل بلا مأوى يدعى ( م . ص) يبلغ من العمر 15 عاماً يفترش احد شوارع قرية بمركز قويسنا وبتدخل الفريق علم ان الطفل يعاني بسبب وفاة الاب وأهمال الأم بعد زواجها من أخر

على الفور توجه فريق عمل البرنامج وتم عمل دراسة حالة أولية للطفل وتبين عدم رغبته فى العيش مع الأم و زوج الأم ، فتم عمل جلسة دعم نفسي للأبن وتوعيته بمخاطر الشارع وأهمية دمجه داخل احدى مؤسسات الرعاية الأجتماعية

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من جانبه اصطحب فريق البرنامج الطفل لاحدى مؤسسات الرعاية الأجتماعية بقويسنا لتوفير الحماية والرعاية له وأستكمال دراسته

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامجاً قومياً لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال



وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي قد وجهت أجهزة الوازرة أيضا للتعامل مع الكبار بلامأوي مع دخول دخول فصل الشتاء واستضافت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الاطفال بلامأوي اجتماعاً تنسيقياً بحضور فريق التدخل السريع والادارة العامة للدفاع الاجتماعي والضبطية القضائية للتعامل مع الكبار بلامأوي المتواجدين بالشارع وتوفير حياة كريمة لهم حيث تعمل اجهزة الوزارة كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية موضحاً ان هناك 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلامأوى بالإضافة إلى 3 جمعيات أهلية ( 4 دور رعاية) تعاون الوزارة في هذا المجال كما ان الوزارة ترعى فئة الكبار بلامأوى من فاقدى الرعاية الاسرية منذ 1976 من خلال دار عقيلة السماع بحلوان، التى تقدم خدماتها للرجال والسيدات.











