شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يحيون ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر أمام ضريح الزعيم الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ منذ قليل توافد عدد من المواطنين على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لإحياء الذكرى الـ 102 لميلاده، حيث تواجد العشرات من المواطنين لقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل للاحتفال بذكرى مولده، مشيدين بما قدمه الزعيم الراحل لمصر والعالم حيث نجح فى الاستقلال بمصر وقاد ثورة يوليو ضد الملكية.

كما قاد الزعيم جمال عبد الناصر حركات التحرر فى مختلف دول العالم، وقدم نموذجا يحتذى به فى الاستقلال والاخلاص للوطن.

Advertisements ولد جمال عبد الناصر فى 15 يناير 1918، نسلط الضوء على ملف العدالة الاجتماعية فى عهد جمال عبد الناصر، ولعل خطابات الرئيس الراحل عن الفقراء ومحدودى الدخل وانحيازه للفقراء ظاهرة بشكل كبير من خلال خطاباته. العدالة الاجتماعية فى عهد الزعيم الراحل، أخذت عدة أشكال على رأسها دعم الفلاح المصرى، وطرح أراضى زراعية كثيرة للفلاحين، وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعى، إلى جانب إنشاء وافتتاح المشروعات والمصانع لتشغيل الشباب، وإتاحة مجانية التعليم، وإسقاط الإقطاع.

وكان مفهوم عبد الناصر عن العدالة الاجتماعية وفقا لما قاله فى إحدى خطاباته، هو تحقيق سيطرة الشعب على ثرواته والمصانع، وبناء قطاع عام قوى يملكه الشعب ويسيطر عليه، بدلا من أن تسيطر عليه فئة محدودة، فهو تحالف قوى الشعب العامل القائمة على أنقاض الإقطاع.