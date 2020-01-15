شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أعرف الحالة المرورية على كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر سيولة مرورية فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، وذلك بطول الكوبرى الذى لم يشهد كثافات مرورية من مطلعه من مدينة نصر وحتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين.

وفى الاتجاه المقابل للقادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر يشهد الكوبرى سيولة أيضا فى مناطق منه، بينما يشهد كثافات فى مناطق أخرى وتحديدا أعلى التحرير ورمسيس.

وتستمر الكثافات فى هذه المنطقة حتى مخرج رمسيس ، لتبدأ بعدها فى الانخفاض ، ويشهد الكوبرى حتى مدينة نصر بعد ذلك سيولة مرورية.

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على جانب اخر تنسق الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، بالإضافة إلى متابعة غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل فى حالات الطوارئ التى تتضمن أى مؤثرات التى قد تؤدى إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الشبورة أو غلق الطرق، وحفاظا على الأرواح وللتدخل فى حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا فى حالات الضرورة.

وعززت اﻹدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات على الطرق السريعة لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين بواسطة كاميرات المراقبة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضباب على الطرق، وكذلك نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔﻪ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ويسود ﻃﻘﺲ داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.