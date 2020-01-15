شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق أول مسابقة لاختيار أفضل برنامج لتحقيق جودة المنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تطلق جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أول مسابقة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية لاختيار أفضل برنامج تعليمي جديد على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة من أجل تحسين جودة العملية التعليمية و دعم البرامج الجامعية التعليمية التي وصل عددها الي 62 برنامج بالإضافة إلى تحقيق هدف الجامعة فى إعداد 23 برنامج جديد في نهاية هذا العام ، وذلك بهدف تحقيق جودة العملية التعليمية.

و أكد الدكتور ماجد نجم بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الأربعاء ، تبنى الجامعة لسياسة إدارة البرامج الجديدة فى إطار مجموعة من القواعد الإدارية والمالية الموحدة والمعلنة بشفافية ورقابة الأداء الجامعي بها بشكل مستمر ضمانا لتحقيق الجودة المنشودة، مشيراً إلى أن جامعة حلوان مشهورة بالتخصصات الفريدة من نوعها ووجود عدد من البرامج المتميزة والتى تتسم بدعمها لمتطلبات سوق العمل، وخدمة المجتمع المحيط بالإضافة إلى دعم خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر جاد الله مقرر اللجنه العليا للبرامج الجديده أن عملية الاختيار ستتم بشفافية ونزاهة من خلال لجنة متخصصة في ضوء مجموعة من المعايير التي تركز على الجودة والارتباط بسوق العمل والكفاءة في الإدارة والقدرة على التمويل الذاتي لتخفيف العبئ على موازنة الدولة وللمساهمة في تطوير البنية التحتية للكليات المختلفة بالجامعة.

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وعلى جانب آخر، تواصل كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسى الأول ، والتى من المقرر أن تنتهى فى 23 يناير الجارى تمهيدا لإعلان نتائج الكليات عقب الانتهاء من إجازة الفصل الدراسى الأول .

فيما تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان: " تدريب المدربين للمستوى المتقدم" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتنظيم الدورات التدريبية للطلاب من أجل تكوين لبنة تثري المجتمع حيث تساعد الدورات التدريبية على اكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وتهدف الدورة التدريبية إلى التدريب على احدث ما توصل اليه العلم الحديث والنظريات الحديثة فى العملية التدريبية، وتوليد الأفكار الإبداعية والابتكارات الحديثة في فنون التدريب، إلي جانب احتراف فنون الإلقاء وفنون العروض التقديمية، وصناعة مدرب على درجة من الاحترافية تؤهله لإدارة العملية التدريبية بنجاح، بما يساهم فى دعم التفكير الإيجابي داخل العملية التدريبية و تبسيط وتسهيل عرض المادة العلمية من خلال استراتيجيات حديثة.