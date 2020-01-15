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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على مواصلات معرض القاهرة للكتاب فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة المصرية، عن خدمات النقل العام المتوفرة لنقل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 22 يناير حتى 4 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تشمل 7 خطوط بإجمالى 80 أتوبيسا ويمكن زيادتها إلى 100 أتوبيس فى أيام العطلات وبيانها كالتالى:
الخط الأول : عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
• الخط الثاني : العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
• الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
• الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
• الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15
• الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
• الخط السابع : المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10
• الخط الثامن: حلوان -الأوتوستراد - صقر قريش، عدد السيارات 10
إضافة إلى خط من 15 مايو وكل ذلك بتذكرة موحدة قيمتها موحدة 6 جنيهات.
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