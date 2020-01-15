شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على مواصلات معرض القاهرة للكتاب فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة المصرية، عن خدمات النقل العام المتوفرة لنقل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 22 يناير حتى 4 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تشمل 7 خطوط بإجمالى 80 أتوبيسا ويمكن زيادتها إلى 100 أتوبيس فى أيام العطلات وبيانها كالتالى:

الخط الأول : عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15

• الخط الثاني : العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

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• الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15

• الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط السابع : المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط الثامن: حلوان -الأوتوستراد - صقر قريش، عدد السيارات 10

إضافة إلى خط من 15 مايو وكل ذلك بتذكرة موحدة قيمتها موحدة 6 جنيهات.







