أخبار مصر | الرئاسة: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يفتتح صباح اليوم الأربعاء، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر "قاعدة برنيس".

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسى يشهد أيضًا المرحلة الختامية للمناورة قادر "۲۰۲۰".

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ومن المقرر أيضا أن يشهد السيسي يرافقه عدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأجنبية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فعاليات المناورة "قادر 2020".

وتأتي المناورة "قادر 2020" في ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.