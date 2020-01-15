أخبار مصر | غدا.. "العربية لاعتماد البرامج المهنية" تعقد اجتماعها الدوري بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "العربية لاعتماد البرامج المهنية" تعقد اجتماعها الدوري بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية التابعة لاتحاد الأطباء العرب، غدًا الخميس، اجتماعها الدوري بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، عميد كلية طب الأزهر سابقًا، والدكتور هشام السباعي، أمين عام البورد العربي سابقًا، وأمين عام الهيئة، والدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، وحضور أعضاء الأمانة العامة للهيئة.

ويتضمن الاجتماع استكمال تشكيل اللجان الفنية والعلمية بالهيئة والمنوط بها مراجعة طلبات الاعتماد بمختلف التخصصات الطبية، وتشكيل المكتب التنفيذي، بالإضافة لاستعراض أنشطة الهيئة خلال النصف الثانى من العام 2019م.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن الهدف من إنشاء الهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية، هو اعتماد البرامج التدريبية الخاصة بالمجال الطبي، وأن تكون الهيئة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن هذه الاعتمادات، وأن تكون المرجعية الأساسية للدول العربية لاعتماد المؤتمرات العلمية المهنية التخصصية والبرامج التدريبية طويلة وقصيرة المدى.

يذكر أن الهيئة العربية مقرها القاهرة، وقد شكلت بقرار من المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب عام 2005 كهيئة مستقلة، حيث تقوم بمراجعة وتقييم المحتوى العلمي، وتحديد الساعات المعتمدة للدبلومات والبرامج التخصصية التدريبية.