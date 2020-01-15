أخبار مصر | غدا.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غدا الخميس الموافق 16 يناير، آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020.

وذكرت القباج أن من أهم شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود (البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا.

وأوضحت القباج أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تتضمن عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصًا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

وكانت مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية قد بدأت في تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2020 فى 15 ديسمبر 2019، وذلك استعدادًا لتنظيم الاحتفال المركزى للمسابقة خلال مارس القادم.