أخبار مصر | طلاب المدرسة اليابانية بالسويس ينظمون "Egyptian day"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب المدرسة اليابانية بالسويس ينظمون "Egyptian day" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت المدرسة المصرية اليابانية بالسويس نشاطًا طلابيًا تحت عنوان "Egyptian day "، تضمن معايشة الطلاب لنافذة البيئات من منهج "اكتشف" الخاص لرياض الأطفال في المنهج المصري 2.0، مثل البيئة الساحلية والريفية والبدوية والصناعية والنوبية، في خطوة نحو تطبيق أول نشاط يجمع بين منهج التعليم المصري الجديد 2.0 وأنشطة "التوكاتسو" بشكل متكامل.

وقالت سوزان يوسف مديرة المدرسة المصرية اليابانية بالسويس: "نسعي دوما لغرس روح العطاء والانتماء لدى الأطفال، كجزء من المشاركات التي تقدمها المدرسة، والتزامها نحو المجتمع ما يساعد في غرس شعور الانتماء للمجتمع المدرسي والمجتمع المحيط عند الأطفال من خلال تعميق مفهوم المواطنة لديهم".

وأوضحت "يوسف"، أن الأطفال عايشوا بأنفسهم بيئات مختلفة مثل البيئة الساحلية والريفية والبدوية والصناعية والنوبية معبرين عن العادات والتقاليد من خلال الاستعراضات المختلفة، مشيرة إلى أن كل ما نراه هو "ثمرة الدمج بين منهج التعليم الجديد 2.0 وأنشطة التوكاتسو".

وأضافت، أن المدرسة لا تقتصر فقط على الدراسة ولكن أيضا تعتبر منارة للمجتمع ولهذا "نحرص على أن يشعر الأطفال بأهمية الربط بين مدرستهم ومجتمعهم الكبير الذي ينتمون إليه، لذلك كانت مبادرتنا بتجهيز وجبات صحية وعصائر وحلويات بجودة عالية لتقديمها للأطفال ولكبار السن في دار للمسنين".