مصر | إصابة شاب في انقلاب سيارة ملاكي بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شاب في انقلاب سيارة ملاكي بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمنطقة المساحة بفيصل ووجود مصاب، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق "شاب في العقد الثالث من عمره"، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة قائدها، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

أصيب شاب في العقد الثالث من عمره، صباح اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح جراء انقلاب سيارة ملاكي قيادته بمنطقة المساحة بفيصل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.