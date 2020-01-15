مصر | المرور يكثف خدماته على الطرق السريعة للكشف عن المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور يكثف خدماته على الطرق السريعة للكشف عن المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المفاجئة على الطرق السريعة صباح اليوم الأربعاء، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث، إذ تم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبي لـ180 سائقًا، وإثبات تعاطي 29 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد خدماتها المرورية على الطرق، وذلك بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات، وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات، وفحص متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

