مصر | إحالة صاحب مخزن قطع غيار سيارات بالقاهرة للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة صاحب مخزن قطع غيار سيارات بالقاهرة للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، بإحالة صاحب مخزن يبيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر للمحاكمة، وذلك أمام محكمة الجنح.

وتلقت مباحث القاهرة، بلاغًا من ضباط إدارة مباحث التموين، يفيد بضبط "ج.س. ش"، 32 عام، مسؤول عن مخزن شركة لقطع غيار سيارات النقل واللوادر كائن دائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 4450 قطعة غيار سيارات سيل تريبج، حشو فرامل، اويل سيه، جلبه، فلتر جاز وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها