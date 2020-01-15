شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن قادر 2020.. تعرف على سر توقيت المناورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المناورة قادر 2020 من أضخم وأكبر المناورات فى الجيش المصرى، وذلك لما تمثله من أهمية كبيرة خلال التوقيت الحالى، لمواجهة كافة التحديات التى تستهدف مصر. ويرصد الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن المناورة قادر 2020 المناورة قادر 2020 تعتبر أول مناورات العام للجيش المصرى أعلنت القوات المسلحة عن انطلاقها فى يناير 2020 تقام فعاليات المناورة فى قاعدة برنيس العسكرية ومختلف الاتجاهات لأول مرة فى الجيش المصرى يعلن عن أسماء الأسلحة الجديدة فى بيان رسمى Advertisements ظهرت الطائرة الكاموف وطائرات جديدة أخرى فى المناورات أعلن الجيش المصرى عن الوحدة 999 قتال أحد وحدات الصاعقة المصرية شارك فى المناورة قوات من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين المناورة شهدت مشاركة من المناطق العسكرية فى كافة الاتجاهات الاستراتيجية شارك وزير الدفاع ورئيس الأركان فى كافة مراحل قادر 2020 يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعاليات المناورة قادر 2020

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