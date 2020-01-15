شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات «سد النهضة» و«قادر 2020» .. الأبرز في صحف القاهرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع جوزيبى كونتى رئيس وزراء إيطاليا بشأن تطورات الأزمة الليبية، كما أبرزت الصحف الأنشطة القتالية للمناورة «قادر 2020».

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان «توافق مصري إيطالي لدعم التسوية السياسية للأزمة الليبية» ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث أمس بقصر الاتحادية مع رئيس وزراء إيطاليا تطورات الأزمة الليبية في ضوء قرب عقد مؤتمر برلين الخاص بليبيا حيث تم خلال اللقاء التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعى التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها ويصون مواردها.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس أعرب، في بداية اللقاء، عن ترحيبه برئيس الوزراء الإيطالى في القاهرة، مثمنا العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك.

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات في مختلف أبعادها المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائى القائم بين البلدين للتصدى للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء تطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني حيث جدد الرئيس في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للوصول إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.

وأضافت «الأهرام» أن رئيس الوزراء الإيطالي أعرب عن سعادته بزيارة القاهرة.. مشيرا إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة لمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا حرص الحكومة الإيطالية على ترسيخ ودفع هذه العلاقات بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وفي عنوانها «مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية خلال المناورة قادر 2020»، ذكرت «الأهرام» أن عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية نفذوا عددا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كل الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك في إطار الأنشطة التدريبية للمناورة قادر 2020.

وأضافت الصحيفة أن عناصر من المنطقة المركزية العسكرية رفعت درجات الاستعداد القتالى التي تضمنت اصطفافا للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءات التحميل والفتح الاستراتيجى لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروعا تكتيكيا بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية .

ونفذت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية مشروعا تكتيكيا من الرماية بالذخيرة الحية لتأمين الحدود الجنوبية مع السودان وليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أعلن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تصنيف جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب.

وأوضح الوزير الأمريكي، في رده على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تنوي اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، وذلك خلال جلسة حوارية له بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد أن الإدارة الحالية مازالت تنظر في ذلك وتقيم الخطوة لضمان أن يتم ذلك بصورة صحيحة.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أسهم منتقاة في قطاعات البنوك وبعض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الصحيفة أن المضاربات أسهمت في ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 698.5 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.4 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 694 مليون جنيه.

وعن سد النهضة، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن وزيرى الخارجية سامح شكرى والموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي شاركا في الاجتماع الذي عقد أمس الأول بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله إن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصرى والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ولفتت «الجمهورية» إلى أنه تم استئناف المفاوضات الفنية أمس على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.

وفي الشأن البرلماني، تحت عنوان «النواب يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال وبأغلبية ثلثي أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم 27 يناير 2020.

وتحت عنوان «فحص 4.1 مليون سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن وزارة الصحة أعلنت فحص 4 ملايين و120 ألفا و264 امرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو الماضي.

وأوضح د. محمد حساني مستشار وزير الصحة للمبادرات العامة أن إجمالي السيدات اللاتي كشفن بالمرحلة الأولى بلغ 2 مليون و206 آلاف و616 امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهن في محافظات المرحلة الثانية مليونا و912 ألفا و765 امرأة.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة أن محافظة الإسماعيلية سجلت أعلى معدل للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بعد فتح التسجيل في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.