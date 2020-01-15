شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة كثيفة.. تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار على غرب البلاد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «11-24»، الإسكندرية «11– 21»، قنا «08- 27»، الأقصر «09- 28»، أسوان «12 – 29».