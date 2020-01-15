شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: جار تقييم المنافسين فى مسابقة أجمل قرية ومدينة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللجنة المشكلة من الوزارة لتقييم اختيارات القرى ومجالس المدن المنافسة في مسابقة أجمل قرية، ما زلت تباشر عملها فى المحافظات، وذلك بعد إرسال كل محافظة اختيارها للمنافسين.

وأكد قاسم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه اللجنة تم تشكيلها منذ أكثر من شهر وتجرى جولات ميدانية لتقييم القرى والمدن المتسابقة من خلال عدة محاور وهى: "الإصحاح البيئى، والتنمية العمرانية، والتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتحسين الخدمات".

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أنه تم إجراء المسابقة الداخلية على مستوى المحافظات لاختيار أفضل حى من عواصم المحافظة المقسمة إلى أحياء، وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات، وأفضل قرية لتحديد الوحدات المحلية الفائزة وإخطار الوزارة بها.

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وأشار شعراوي إلى أن هناك عددًا من الإجراءات والضوابط المتبعة فى تلك المسابقة منها تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية ممثلين عن جهاز شئون البيئة ومديرية الشئون الصحية ومديرية الزراعة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة وأساتذة الجامعة ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، كما ستقوم اللجنة بتطبيق معايير التقييم التي وضعتها الوزارة على المدن والأحياء والقرى فى نطاق المحافظة، مع الاحتفاظ بدرجات التقييم باعتبارها مستندات رسمية يتم ختمها بختم المحافظة ولا يتم تداولها لحين إعلان نتيجة المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه يجب أن تقوم اللجنة بتشكيل فرق عمل مصغرة لزيارة كل المدن والأحياء والقرى فى نطاق المحافظة ميدانيًا لاستيفاء المعلومات المطلوبة للتقييم قبل مناقشتها فى اجتماعات اللجنة ووضع التقييم النهائى لكل وحدة محلية.