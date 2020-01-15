شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء البيطريين" تكشف طرق التأكد من ذبح اللحوم بالمجازر قبل شرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حمدى شاكر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن المجازر لها لغة تخاطب بها المواطنين، والمتمثلة فى الأختام الرسمية الموجودة على اللحوم، حيث يتم تقسيم الأختام إلى أجزاء، كل جزء يحمل معلومة محددة، من أهمها، اسم المجزر الذى تم الذبح به، والمحافظة التابع لها، يتم كتابتهم بالحروف الأولى، بالإضافة إلى رقم يعبر عن اليوم الذى تم به الذبح، حيث يرمز رقم 1 ليوم السبت، والأحد رقم 2، والاثنين رقم 3، وهكذا حتى يوم الجمعة والذى يرمز له بالرقم 7.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: بالتالى يمكن للمواطن من خلال الختم التعرف على المجزر، والمحافظة، واليوم، كما يتضمن الختم نوع اللحم المذبوح، سواء بقرى أو جاموسى، أو أغنام وماعز، أو الخنازير، ويتم كتابتها على هيئة حروف، فمثلا: الجاموسى يرمز له بـ"جا"، والبقرى بحرفى "بق"، والمعاز "ما"، والأغنام "أغ"، بالإاضة إلى التعرف على سن الحيوان المذبوح أن كان كبير فى السن أم صغير، حيث يتم ختم اللحوم صغيرة السن بختم دائرى، وذات السن الكبير بختم سداسى.

وأشار إلى أن عدم وضوح بيانات الختم المصاحب للحوم، قد يكون مؤشر لذبح تلك اللحوم خارج المجازر، خاصة أن أحد وسائل غش اللحوم التقليدية، هو استخدام بعض المواد الحمراء، ويتم عمل بقع شبيهه للأختام، لكنها غير واضحة تماما، مضيفا: تعتمد المجازر على نظام البصمة أو الختامة، حيث يتم تكرار الختم أكثر من مرة، ومع التركيز فى الختم من المؤكد أن المواطن سيجد أحدهم ذات بيانات واضحة تماما، ويتمكن من تمييز الحروف والأرقام.

وأكد على أهمية شراء اللحوم المذبوحة فى المجازر، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة أن الشائع مع المواطنين أن اللحوم غير الجيدة هى التى تشهد تغيرات فيزيائية يمكن مشاهدتها، لكن ليست كل التغيرات كذلك، وهناك تغيرات لا يمكن لأحد اكتشافها سوا الطبيب البيطرى، فمثلا: مرض السل، أحد الأمراض الخطيرة، والمشتركة بين الإنسان والحيوان، وأثبتت الدراسات أن العجل الواحد المصاب بالسل، يمكن أن يتسبب فى إصابة ألف مواطن بالعدوى، هذا بالإضافة إلى أنه مرض معدى، فى حين أنه يمكن تجنب تناول لحوم مصابة به، بمراعاة شراء لحوم مذبوحة فى المجازر، لضمان خلوها من الأمراض.