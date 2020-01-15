شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن قواعد تركيب العدادات الكودية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة للكهرباء ستعلن القواعد المنظمة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية الأسبوع المقبل، لتبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 فى تلقى طلبات المواطنين فى الأسبوع الأول من فبراير، موضحاً أن شركات التوزيع لن تتلقى أى طلبات لتركيب العدادات الكودية الإ بعد إرسال القواعد والآليات المنظمة لتوصيل التيار لهم الشهر المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تشمل الآليات الجديدة أسعار المقايسات وتكلفة العداد الكودى مسبوق الدفع وطرق السداد.

ويستثنى من قرار مجلس الوزارء بإعادة تفعيل قرار تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة بعض الحالات حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

