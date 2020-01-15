شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: الاجتماعات الوزارية حول السد ستتواصل اليوم.. والوزراء التقوا ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية، أن وزراء الخارجية والموارد المائية والرى في مصر والسودان وأثيوبيا، اتفقوا خلال اجتماعهم بواشنطن على مواصلة المفاوضات، اليوم الأربعاء، الموافق ١٥ يناير ولليوم الثالث على التوالى لمواصلة التباحث حول كافة جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان، فجر اليوم الربعاء، أن وزيرى الخارجية والموارد المائية والري شاركا في الاجتماع الذى عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الملف الحيوي وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون.

وأوضحت الوزارة أنه تم في واشنطن أمس الثلاثاء hستئناف الاجتماعات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية والري فى مصر والسودان وأثيوبيا، حيث عقدت لقاءات برئاسة وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشن بالإضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفنى لمناقشة تفصيلات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على أثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.