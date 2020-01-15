شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصل على قرض مشروعك.. التنمية المحلية تضع 6 خطوات لإنهاء الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية عن أن مبادرة مشروعك التابعة للوزارة تمكنت من توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 134 ألفاً و316 مشروعاً بإجمالى قروض بلغت 12.3 مليار جنيه.

ويمكن لأى شاب الحصول على قرض مشروعك من وزارة التنمية المحلية باتباع الخطوات التالية:

1.. تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع

2.. تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية

3.. يتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب

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4.. بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك"

5.. يبدأ البنك فى مراجعة الأوارق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

6.. يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد وجه بتكوين فرق تسويق من ممثلى الوزارة وشركاء التنمية فى المشروع على مستوى كل محافظة خاصة بمبادرة "مشروعك" وذلك للتواصل الدائم مع عملاء "مشروعك" والتجهيز والإعداد المسبق لأى أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها المستفيدون من "مشروعك" والشرح التفصيلى لكافة المزايا والخدمات لتشجيع عملاء مشروعك على الاستفادة منها وتوجيه مزيد من الاهتمام لسرعة حل أى مشكلات تعترض تنفيذ المشروعات.

كما وجه أيضا بتشكيل لجنة تسيير لمتابعة المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك" فى كل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لمتابعة خطة عمل المبادرة وتنفيذ توجيهات الوزارة فى شأن مبادرة " مشروعك " ومتابعة الإنجازات الشهرية فى المدن والأحياء وتقييم أداء القائمين على المشروع واقتراح ما يؤدى الى إمكانية التحسين والتحديث فى المشروع ورصد المشاكل مع شركاء التنمية ووضع حلول لها ومتابعة موقف مقرات مشروعك والبالغ عددها 260 مقراً من حيث العمالة والتجهيزات على أن تقوم لجان التسيير برفع تقرير شهرى للوزارة بما يعمل على تعظيم إنجازات مشروعك من حيث حجم الإقراض وعدد المشروعات الممولة وبالتالى فرص العمل التى سيتم توفيرها فى المرحلة القادمة .