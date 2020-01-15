شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. المرور تنسق مع هيئة الأرصاد لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنسق الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، بالإضافة إلى متابعة غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل فى حالات الطوارئ التى تتضمن أى مؤثرات التى قد تؤدى إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الشبورة أو غلق الطرق، وحفاظا على الأرواح وللتدخل فى حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا فى حالات الضرورة.

وعززت اﻹدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات على الطرق السريعة لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين بواسطة كاميرات المراقبة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضباب على الطرق، وكذلك نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔﻪ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ويسود ﻃﻘﺲ داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، سانت كاترين العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة.

كانت تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس قد كشفت خلال ال 48 ساعة المقبلة، عن استقرار ملحوظ فى حالة الطقس على كافة الأنحاء، وارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات على القاهرة الكبرى.