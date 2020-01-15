استئناف مفاوضات سد النهضة في واشنطن لليوم الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية المصرية مواصلة المفاوضات اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي للتباحث في واشنطن حول كافة جوانب قواعد ملء سد النهضة وتشغيله.

وانعقدت أمس الثلاثاء لقاءات برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في واشنطن حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله، بالإضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفني لمناقشة تفصيلات قواعد ملء السد وتشغيله.

وشارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري بمصر في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن "تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الملف الحيوي وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون"، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة التفاوض في غضون الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.