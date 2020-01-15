مهام قتالية على كل الاتجاهات.. 40 صورة ترصد مناورة الجيش "قادر 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنفذ القوات المسلحة خلال الأيام الجارية، المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)، في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثًا.

وشاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

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كما تم تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن.

تعد المناورة (قادر 2020) تأكيدًا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمسة الماضية.

وشاركت في تلك المناورات، مختلف الأسلحة القتالية، من قوات برية وجوية ودفاع جوي، إلى جانب قوات حرس الحدود والقوات الخاصة من الصاعقة، ووحدات ٩٩٩ قتال.