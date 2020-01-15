منها الدعم.. وزير التموين يوجه 5 رسائل مهمة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، 5 رسائل مهمة للمواطنين، حول مخزون السلع الاستراتيجية واستمرار الدعم التمويني.

وقال "المصيلحي"، في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، الثلاثاء، إن الحد الآمن من السلع المستوردة يكفي لمدة 3 أشهر، وجاءت أبرز رسائل الوزير كالآتي:

- لا توجد نية لدى الحكومة لتخفيض الدعم أو إلغائه.

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- هناك عيوبًا للدعم العيني، منها فرق بين السعر الحقيقي والسعر المتداول ما يفتح بابا للسوق السوداء.

- مخزون السكر الاستراتيجي يكفي 6 أشهر، والقمح 4 شهور ونص، والرز يكفي لمدة شهرين.

- الحد الآمن من السلع المستورده يكفي لمدة 3 أشهر.

- البورصة السلعية تقضي على احتكار الأسواق.