منها الدعم.. وزير التموين يوجه 5 رسائل مهمة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، 5 رسائل مهمة للمواطنين، حول مخزون السلع الاستراتيجية واستمرار الدعم التمويني.
وقال "المصيلحي"، في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، الثلاثاء، إن الحد الآمن من السلع المستوردة يكفي لمدة 3 أشهر، وجاءت أبرز رسائل الوزير كالآتي:
- لا توجد نية لدى الحكومة لتخفيض الدعم أو إلغائه.
- هناك عيوبًا للدعم العيني، منها فرق بين السعر الحقيقي والسعر المتداول ما يفتح بابا للسوق السوداء.
- مخزون السكر الاستراتيجي يكفي 6 أشهر، والقمح 4 شهور ونص، والرز يكفي لمدة شهرين.
- الحد الآمن من السلع المستورده يكفي لمدة 3 أشهر.
- البورصة السلعية تقضي على احتكار الأسواق.
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