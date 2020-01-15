أخبار مصر | "سلامة الغذاء بنقابة البيطريين": شهادات الحلال ليست شعائر إسلامية فقط

قالت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، المرشح لمقعد النقيب العام للبيطريين، إن برنامجها الانتخابي يعبر عن قضايا موجودة على أرض الواقع منذ فترة كبيرة.

وأضافت "زكي" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنها ترشحت لمقعد النقيب حتى يكون دور النقابة التوعية بأهمية الطبيب البيطري وتوعية الجمهور بعدم شراء أي من اللحوم الغير سليمة، لا أن يقتصر دور النقيب على مجرد شراء مقرات نقابية فرعية.

وأكدت المرشح لمقعد النقيب العام للبيطريين، أن دور الطبيب البيطري له علاقة بحماية الانسان شخصيًا عن طريق كونه طبيب حملات تفتيش على المجازر وهذا عائد على العنصر البشري، مؤكدة أن الناس كان في مخيلتهم أن الطبيب البيطري هو مجرد طبيب موجود في الحقل لمعالجة الحيوانات، مؤخرا أصبح الناس يدركون وجود عيادات للحيوانات الأليفة.