أخبار مصر | "زار وفنون النوبة" يشعلان حفل عيد الأثريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زار وفنون النوبة" يشعلان حفل عيد الأثريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت فريقة دار الأوبرا على مسرحها الكبير عدة عروض فنية منها عرض لفنون النوبة الشعبية المتميزة بألوانها المبجهة ورقاصتها الممتعة، بالأزياء النوبية المتميزة.



جاء ذلك خلال حفل عيد الأثريين المقام في دار الأوبرا مساء أمس الثلاثاء، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من السفراء والوزراء ونواب البرلمان، وعدد كبير من الأثريين والمهتمين بالشأنين الأثري والتراثي في مصر.



كما قدمت الفرقة عرضًا للزار، وهو أحد الفنون الشعبية والفلكلور المصري الذي انتشر بين الطبقات الشعبية، والذي اعتقد العامة بطقوسه أنها قادرة على طرد الجن والأرواح الشريرة.



يذكر أن دار الأوبرا استضافت على مسرحها الكبير العيد الرابع عشر للأثريين والذي تضمن عدة فقرات منها تكريمات للأثريين المتميزين، ثم عدة فقرات فنية التي حازت على إعجاب الحاضرين.