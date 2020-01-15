مصر | اليوم.. المحكمة تواصل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار سابقًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. المحكمة تواصل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار سابقًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتسلم اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، التقرير الفني المقدم من لجنة الخبراء في محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد المنعم.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث أنه حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وإرتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.



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