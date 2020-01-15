شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية تضع ضوابط منظمة لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء 15 يناير امتحان الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإبتدائية الامتحان بمادة القرآن الكريم، فيما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمادتى "الفقه باللجنة الأولى، وفى اللجنة الثانية يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية "ورقة أولى النحو-الصرف".

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لبدء الامتحانات، حيث انتهت الإدارات المركزية بالمحافظات استعداداتها للامتحانات، حيث شهدت الإدارات اجتماعات برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية ومساعديهم، بحضور مديرى المراحل، ورؤساء الإدارات التعليمية؛ لبحث الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام 2020/2019.

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وشدد مديرى الإدارات على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، فضلًا عن تهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، والتصدى للغش بكل أشكاله، ومنع إدخال الهاتف المحمول إلى اللجان، كما تم التنبيه على رؤساء ووكلاء اللجان، بضرورة توفير أكبر قدر من الهدوء للطلاب داخل اللجان، وعدم السماح للطلاب أو المراقبين باصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان، والتشديد على عدم السماح بدخول أى من غير العاملين باللجنة، مع توفير الأمن والحراسة أمام المعاهد التى بها لجان، والتأكيد على الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بأعمال الامتحانات.

كما تم التأكيد على تأمين المنشآت كافة، وتأمين الأسئلة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، وموافاة المنطقة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، مع التشديد على الانضباط داخل اللجان بالنسبة للطالب من عدم الغش والشغب، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنفيذ ضوابط وتعليمات الامتحانات بدقة وتذليل كافة العقبات أمام الطالب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، ومراجعة بيانات الطالب بدقة وتحفيزه على عدم التسرع بالإجابة من حينٍ لأخر، وتمكين الطالب من ذوى الهمم من أداء الامتحان مع استدعاء ولى الأمر لتسليم ما يؤكد إعاقته وعدم تخلفه.