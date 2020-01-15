شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: نقل وتسكين 647 أسرة بالأسمرات خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر غرب القاهرة، أن أجهزة الحى تمكنت من نقل وتسكين 647 أسرة خلال شهرين تقريبا من مناطق شارع الرزاز وشارع أسوان، ومنطقة شمال الحرفيين، مع هدم 124 عقارا بتلك المناطق وتسكين الأسر بحى الأسمرات.

وأضاف رئيس حى منشأة ناصر، لـ" الخليج 365" ، أن أعمال النقل والإزالة تتم وفقا للجان جيولوجية متخصصة، تحدد المبانى ذات ألخطورة الجيولوجية والداهمة ويتم نقلهم للأسمرات، مشيرا إلى أنه تم تسكين 454 أسرة من شارع الرزاز وهدم 63 عقارا وتم تسكين 36 أسرة من شارع أسوان وهدم 15 عقارا، كما تم تسكين 157 أسرة من منطقة شمال الحرفيين وهدم 46 عقارا ، مع استمرار اعمال الهدم ونقل الأسر وتسكينهم بالأسمرات، وتوفير وسائل نقل للأسر .

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتمع مع وزير الاسكان ومحافظ القاهرة ومسئولى تطوير العشوائيات، مؤكدا على اهتمام الدولة بملف تطوير العشوائيات، والعمل على تنفيذ واقامة المزيد من المشروعات التى توفر وحدات سكنية لائقة لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة فى أسرع وقت ممكن، وسرعة تسكين المواطنين المستحقين فى الأماكن البديلة، مشدداً فى هذا الصدد على أهمية قيام محافظة القاهرة بسرعة تسكين المواطنين المستحقين، بعدما قامت الدولة ببناء العديد من الوحدات السكنية والتى تكلفت عشرات المليارات كبديل للمناطق العشوائية غير الآمنة.

وذلك سعياً لتوفير حياة كريمة ولائقة يستحقها قاطنو تلك المناطق، مضيفاً: لدينا أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حالياً، وشدد رئيس الوزراء، على عدم قبول أى تأخير فى إزالة المناطق الخطرة، وكذا عدم التهاون فى التعامل مع هذا الملف، مجدداً التأكيد على مسئولية المحافظة فى هذا الصدد.