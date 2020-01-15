شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": تحصين 4.6 مليون رأس ماشية ضد 4 أمراض وبائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، توضح أن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال الشهر الماضى فى جميع محافظات الجمهورية والتى أشرف عليها أطباء الطب الوقائي بالهيئة عن تحصين (2,036,090) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين ( 1.976,833) رأس ضد مرض حمي الوادي المتصدع الميت، فضلا عن تحصين (17,966) رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي، (573,466) رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين (17,728) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارٍ استكمال أعمال التحصين باللقاحات فى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية -الذى حصل ”الخليج 365” عليه- أن أعمال تحصينات الحيوانات مستمرة بجميع المحافظات في حالة اشتباه أي مرض وبائي يوثر على تنمية الثروة الحيوانية، موضحًا أن الهيئة تعمل في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وطبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة تم اتخاذ عدد من الاجراءات للصدى للبؤر المرضية التي قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصي فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد.