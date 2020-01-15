شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إعداد خطة وطنية لتقديم الخدمات لذوى الإعاقة.. وخط ساخن لحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن تطوير خدمة الخط الساخن "15044" الخاص بمشاكل الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يستقبل الخط الساخن كافة استفساراتهم وكيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لمن ليست لديهم هذه البطاقات أو من لديهم ويريدون معرفة كيفية الاستفادة منهما أو كيفية استخراج بدل الفاقد أو التالف، حيث يتم الحصول على هذه البطاقة عقب استخراجها للمستفيدين منها من مكاتب البريد أو التقدم بشكوى ضد أى موظف يقصر فى أداء الخدمات لهؤلاء الأشخاص

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وأضاف التقرير، أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعمل لقاءات مع الأشخاص من ذوى الإعاقة فى المحافظات المختلفة بهدف التوعية باللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة من خلال التواصل مباشرة معهم والاستماع لأى استفسارات تتعلق بالخدمات التى يحصلون عليها، حيث سيقوم موظفون من الوزارة، وكذلك من مكلفى الخدمة العامة بعد تدريبهم وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتنظيم هذه اللقاءات فى العديد من المناطق، كما سيتم إعداد خطة وطنية من أجل ذوى الاعاقة من خلال مشاركة المتخصصين وكذلك مشاركة أيضا أشخاص من ذوى الإعاقة وبمشاركة ممثلين من البرلمان والجمعيات الأهلية ثم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها قبل إطلاقها.

وأوضح التقرير، أن الوزارة تعمل على إنشاء المشروعات الصغيرة خاصة للمرأة المعيلة بهدف تنمية المرأة الريفية ومساعدتها فى إيجاد مصدر رزق لها ولأسرتها وذلك فى أطار التمكين الاقتصادى للأسر فى العديد من الانشطة بجانب إعداد "كتالوج "عن المشروعات ودراسة الجدوى كما انه تم مناقشة بأن من يحصل على قرض لإنشاء مشروع يجب أن يكون لديه محو أمية، وذلك لتحفيزه على التعليم من أجل الحافظ على أمواله فى كيفية حساب نشاط مشروعه وحتى لا يتعرض لأى محاولات للنصب من قبل من يتعامل معهم.

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من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم ميكنة 220 مكتب تأهيل بشكل متكامل، ويوجد حاليا ربط بين هذه المكاتب وبعضهم البعض وكذلك ربطهم بديوان عام الوزارة، كما تم تدريب 178 موظف بهذه المكاتب، إضافة إلى الاستعانة بمكلفى الخدمة العامة من شباب الخريجين لسد ثغرات العجز الوظيفى فى هذه المكاتب، لافتا إلى أنه سبق وتم استخراج 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص من ذوى الإعاقة الذين يحصلون على دم نقدى من برنامج " كرامة.

وأضافت الوزيرة، أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص من أجل تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة حيث لدى الوزارة وحدة تسمى وحده تشغيل لذوى الإعاقة منذ عامين وانه تم التوسع مع القطاع الخاص حيث يوجد أكثر من 27 شركة وجمعيات أهلية ومصانع وأنهم على استعداد لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة لتشغيلهم وفقا لقدراتهم والأعمال المناسبة لهم، كما أن الوزارة مازالت تدعم الأشخاص الصم وضعاف السمع من خلال توفير مترجمى الإشارة فى الجامعات .