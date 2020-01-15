شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: فاتورة استهلاك يونيو تتضمن رسوم النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن يتم إصدار فاتورة استهلاك يوليو المقبل خالية من رسوم النظافة، وتكون آخر فاتورة تتضمن هذه الرسوم هى فاتورة يونيو، ذلك بعد قرار إلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء ممن يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها بلغت فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات، وتم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية".

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وأشار حمزة، أن رسوم النظافة كانت تثير بعض اعتراضات المواطنين وإعلان رفضهم لسداد فاتورة الكهرباء الشهرية وهو ما تسبب فى تراكم المديونيات لدى بعض المواطنين.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن أن شهر يونيو من العام الحالى (2020) سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة وذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنهم إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد على وسلاف درويش بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة.

‎وقال محمد شاكر، لقد حاولت على مدار 4 سنوات للحصول على قرار لإلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لأنها لا تدخل فى عملنا، معلنا موافقة مجلس الوزراء على ذلك وسيكون إصدار آخر فاتورة بها رسوم نظافة خلال شهر يونيو هذا العام.