شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحياة اليوم ينضم لمبادرة الخليج 365 سيبها علينا.. ولبنى عسل: لازم نساعد الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برنامج "الحياة اليوم"، أن ينضم شريكاً لـ"الخليج 365"، فى مبادرة "سيبها علينا"، للعمل على إيصال أصوات المواطنين، إيمانا بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن.

وأشارت الإعلامية لبنى عسل، إلى أن الخدمة بالصوت والصورة، مستعرضة عددا من الشكاوى التى استقبلها ”الخليج 365”، وتفاعل معها وقام بحل المشكلات بتوصيلها للمسئولين، وتابعت: "ياريت الرسالة اللى تتبعت لنا، يبقى فيه صورة أو فيديو توثق المشكلة عشان لما نكلم المسئول تبقى الصورة واضحة قدامه، وفى المبادرة نسهل الطريقة بصورة أو صوت، والمشكلات اللى عرضها الخليج 365، منها مشكلات عامة تهم قطاعا كبيرا من الرأى العام من صرف صحى ومدارس ورصف وكل ما له علاقة، أنه لو المسئول ماشفش فيه تقصير فى الشارع الفلانى والمنطقة الفلانية والقرية الفلانية، لأن فيه حاجات بتبقى مش موجودة على الخريطة ومش شافين كل التفاصيل".





وأضافت: نتعاون مع ”الخليج 365” ونوحد الجهود، بدل ما كل واحد يشتغل فى ناحية، ولكن لما نشتغل من أكثر من منبر إعلامى بهدف نبيل، ومصلحتنا أن المواطن يبقى حالته أفضل، وهنتوحد مع بعض احنا واليوم السابع، ومتاح الكتابة والتسجيل بالصوت والصورة، وهيكون له أولوية فى برنامجنا واليوم السابع له باع طويل فى هذا الموضوع.

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وتواصل مؤسسة الخليج 365، تلقى شكاوى المواطنين من خلال مبادرة "سيبها علينا" والعمل على إيصال صوتهم للمسئولين، إيمانا بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن.

كان قد أعلن"الخليج 365" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.





ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التيلفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.

ويجدد ”الخليج 365” دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو ”الخليج 365” مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.