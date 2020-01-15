شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف جوهرية من اتفاقية التعاون بين وكالة الفضاء المصرية والفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الفرنسية؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، يرصد ”الخليج 365” أبرز وأهم الأهداف الجوهرية من توقيع تلك الاتفاقية .

1.تهدف الاتفاقية إلى تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال أنشطة الفضاء.

2.تهدف الاتفاقية إلى تطوير المشروعات المشتركة بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات والبيانات.

3.تضمن الاتفاقية تدريب الخبراء والمتخصصين بما فيهم الطلاب والباحثون لبناء قدراتهم.

4.تهدف الاتفاقية إلى تحقيق تبادل الموظفين.

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5.تتضمن الاتفاقية عقد ندوات وورش عمل مشتركة، وتبادل الممارسات والخبرات والدعم الاستشاري.

6.تحقق الاتفاقية التعاون فى مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء.

7.تدور أهمية هذه الاتفاقية فى تعزيز التعاون المشترك بين وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الفرنسية في مجال علوم الفضاء والاستشعار من البعد.

8.التعاون فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترأس الأحد الماضى، الاجتماع الأول لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم لوكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى أن مصر ستقدم كامل الدعم من أجل تحقيق أهداف الوكالة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية، موضحًا أن مصر لديها العديد من الكوادر البحثية والعلماء والبحوث فى هذا المجال.