شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: اليوم آخر موعد لمعرض ديارنا للأسر المنتجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا للأسر المنتجة يواصل استقبال المواطنين بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يُستقبل المعرض الزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساء، وأن آخر موعد للمعرض الْيَوْمَ الأربعاء وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر .

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، قد أجرت يوم الجمعة الماضي جولة تفقدية بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والأسر المنتجة للاطمئنان على سير العمل في المعرض ومعدلات الإقبال وحجم المبيعات، والتقت مع عدد من العارضين للاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم من معارض ديارنا خلال الأشهر المقبلة وناقشتهم في مستويات الجودة وطرق التسعير وأكثر عناصر الجذب المطلوب توفرها في المعروضات.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج ومنحه الصبغة المعبرة عن الهوية المصرية وروح الصانع المصرى ومواكبة احدث اساليب التصميم في العالم كما تلقت تقريراً حول مبيعات المعرض خلال الاسبوعين الماضيين حيث تجاوزت المبيعات 4 ملايين جنيه .

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يذكر أن معرض ديارنا هو أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر يعرض فيه أكثر من 540 عارضاً من مختلف محافظات مصر لمختلف أنواع الصناعات اليدوية كالنحاس والمسنوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية، ويستقبل معرض "ديارنا" الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً، جميع أيام الأسبوع وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويتضمن المعرض منتجات العديد من المحافظات المختلفة للأسر المنتج كما يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر يعرض فيه أكثر من 540 عارضاً من مختلف محافظات مصر لمختلف أنواع الصناعات اليدوية كالنحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص أجنحة لكل محافظة لعرض المنتجات التى تتميز بها كما يضم أيضا منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها التى تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً وذات جودة عالية بجانب تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.